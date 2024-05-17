Эксперт рассказал, как изменятся цены на топливо с 1 июня 2024 года

Эксперт напомнил, что розничные цены на топливо на автозаправочных станциях растут с середины марта. За неполные два месяца литр бензина АИ-95 по отпускным ценам на заправках подорожал примерно на 35 копеек (естественно, с поправкой на регионы — где-то больше, где-то меньше), дизельное топливо с теми же поправками — примерно на 40 копеек.