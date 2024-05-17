Эксперт рассказал, как изменятся цены на топливо с 1 июня 2024 года

В начале лета цены на топливо неизбежно будут повышаться, но на «контролируемую» величину. Об этом рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.
Эксперт напомнил, что розничные цены на топливо на автозаправочных станциях растут с середины марта. За неполные два месяца литр бензина АИ-95 по отпускным ценам на заправках подорожал примерно на 35 копеек (естественно, с поправкой на регионы — где-то больше, где-то меньше), дизельное топливо с теми же поправками — примерно на 40 копеек.
Однако в преддверии отпускного сезона темпы роста топливных цен постепенно начинают ускоряться, а в августе нас ждет новый виток роста потребления дизельного топлива в связи с проведением уборочного цикла сельскохозяйственных работ.
Как подчеркивает экономист, розничная ценовая динамика цен на автомобильное топливо в настоящий момент противоречит оптовым. Так, с середины марта топливные розничные цены на АЗС растут, а оптовые на бирже, наоборот, начали снижаться.
Причем процент падения за этот период очень существенный — на 15−20%. А из-за мартовских атак беспилотников на ремонт встали некоторые нефтеперерабатывающие заводы, что, естественно отразилось на количестве выпускаемой продукции в меньшую сторону.
«Топливный рынок регулируется и контролируется государством, и резких скачков цен никто не допустит», — отмечает эксперт.
Федеральная антимонопольная служба за этим «зорко наблюдает». Поэтому АЗС будут повышать цены «контролируемо», в рамках среднегодовых темпов инфляции в стране, полагает Вавилов.
Уже сейчас нефтяники предоставляют в контролирующие органы майские цифры отгрузки топлива с оптовых складов на АЗС.
«Поэтому в дальнейшем, даже при малейшем намёке на топливный кризис, государство моментально усилит свое присутствие на нефтяном рынке и включит жёсткие механизмы регулирования отпускных цен», — заключил эксперт.
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