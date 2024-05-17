Кабмин продлил до 31 мая 2026 года эксперимент по маркировке импортного алкоголя

Эксперимент по маркировке ввозимого в Россию алкоголя проводится с 1 июня 2021 года. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который продлевает его до 31 мая 2026 года, постановление подготовлено для реализации закона. Сейчас в эксперименте принимают участие 11 регионов, это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Краснодарский край и другие.
Постановлением также установлены дополнительные требования к таможенным складам и складам временного хранения, которые задействованы в эксперименте.
Так, теперь территория и помещения таких складов должны быть оборудованы круглосуточной системой видеонаблюдения и электронной пропускной системой. Площадь помещения склада должна составлять не менее 100 кв. м.
Организации-импортеры и владельцы складов участвуют в эксперименте на добровольной основе.
Как ранее отмечалось в сопроводительных материалах к подписанному президентом закону, с начала эксперимента наблюдается тенденция к увеличению числа участников и расширению территории проведения. Однако сложившаяся геополитическая ситуация и санкции несут риски введения ими запрета на маркировку поставляемого в Россию алкоголя. В связи с этим сроки эксперимента были продлены, что позволит сформировать новые логистические маршруты и создать инфраструктурные объекты.