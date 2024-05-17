Кабмин продлил до 31 мая 2026 года эксперимент по маркировке импортного алкоголя

Как ранее отмечалось в сопроводительных материалах к подписанному президентом закону, с начала эксперимента наблюдается тенденция к увеличению числа участников и расширению территории проведения. Однако сложившаяся геополитическая ситуация и санкции несут риски введения ими запрета на маркировку поставляемого в Россию алкоголя. В связи с этим сроки эксперимента были продлены, что позволит сформировать новые логистические маршруты и создать инфраструктурные объекты.