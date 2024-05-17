Индекс МосБиржи подошел вплотную к 3500 пунктам

В начале торгового дня российский фондовый рынок может пытаться продолжить повышение ввиду отсутствия веских негативных драйверов, но не исключено, что по ходу сессии инвесторы зафиксируют часть прибыли по ранее выросшим бумагам в том числе нефтяного сектора. До открытия основных торгов банк «Санкт-Петербург» сообщил о снижении чистой прибыли в 1-м квартале 2024 года по МСФО на 11%, до 13 млрд руб, при этом акции эмитента накануне обновили очередной исторический пик и уже закрыли майский дивидендный гэп. Банк «Санкт-Петербург» в целом остается одной из сильных дивидендных историй, а летом инвесторы будут ждать рекомендации по промежуточным дивидендам за 2024 год.