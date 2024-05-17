Индекс МосБиржи подошел вплотную к 3500 пунктам

Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Цены на нефть пытаются развить рост после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках сместились в сторону коррекционных.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,4% и 0,6% соответственно, поднявшись до максимумов года 3490 и 1210 пунктов. Рублевый индикатор при стабилизации выше 3500 пунктов может нацелиться на 3550 пунктов благодаря в том числе дивидендным историям. Для долларового РТС ближайшие сопротивления расположены у 1215 и 1230 пунктов.
Рубль утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91 ₽, 98,90 ₽ и 12,59 ₽ соответственно. Накануне доллар опустился до минимума с марта текущего года 90,72 ₽ ввиду своей слабости на Форекс, в то время как евро и юань держатся чуть выше недавних минимумов 97,48 ₽ и 12,49 ₽ соответственно.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может пытаться продолжить повышение ввиду отсутствия веских негативных драйверов, но не исключено, что по ходу сессии инвесторы зафиксируют часть прибыли по ранее выросшим бумагам в том числе нефтяного сектора. До открытия основных торгов банк «Санкт-Петербург» сообщил о снижении чистой прибыли в 1-м квартале 2024 года по МСФО на 11%, до 13 млрд руб, при этом акции эмитента накануне обновили очередной исторический пик и уже закрыли майский дивидендный гэп. Банк «Санкт-Петербург» в целом остается одной из сильных дивидендных историй, а летом инвесторы будут ждать рекомендации по промежуточным дивидендам за 2024 год.
События дня:
- окончательный индекс потребительских цен еврозоны в апреле (12.00 мск)
- индекс потребительских цен России в апреле (19.00 мск)
- встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина, день второй
- советы директоров Россетей Ленэнерго, МФК Займер обсудят дивиденды за 2023 год
- акционеры Henderson решат по дивидендам за 1-й кв 2024 г
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