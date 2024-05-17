Хватает выдержки: производство виски в России с 2021 года выросло вдвое

При этом после падения в 2022 году импорт виски в Россию восстановился — в том числе он поставляется через параллельный импорт. И с учетом возросшего внутреннего производства на российском рынке оказалось слишком много этого напитка, отмечает Спирин. Импортный виски российским производителям не мешает, а скорее даже наоборот — задает планку по качеству, к которой стремятся и российские винокурни, заверяет Грабар. Тем не менее, по его мнению, ввоз тех брендов виски, чьи компании-владельцы открыто заявили о прекращении бизнеса в России, стоит ограничить. «Сейчас их продукция поступает в страну, и по факту эти компании продолжают зарабатывать на нашем потребителн, которого они бросили. В то же время стоит поддержать тех зарубежных поставщиков, возможно, менее крупных, но которых немало, которые несмотря ни на что, продолжают по официальным каналам поставлять свою продукцию в нашу страну», — поясняет эксперт. Эту точку зрения разделяет и Спирин.