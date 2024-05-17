Хватает выдержки: производство виски в России с 2021 года выросло вдвое

Производство виски в России за четыре года выросло вдвое: если в первом квартале 2021 года было выпущено 753,8 тыс. декалитров (дал), то в первом квартале 2024 года — уже более 1,5 млн дал, рассказали «РГ» в Росалкогольтабакконтроле. В целом за 2021 год было разлито 2,8 млн дал, а в 2023 году — 4,2 млн дал. Самый взрывной рост наблюдался в 2022 году — почти 1 млн дал.
Причины понятны — уход с российского рынка ряда иностранных игроков и логистические сложности. На этом фоне российские крупные ЛВЗ и импортеры стали закупать спирты, и здесь на местном рынке их купажировать и разливать.
«Уже смело можно сказать, что мы научились делать базовый виски — для употребления в коктейлях, на вечеринках, научились производить интересные вкусовые и ароматизированные версии на основе виски, ликеры
Но российские компании идут дальше — все больше компаний запускает винокурни полного цикла, начиная с производства дистиллятов. Например, такие планы есть у той же LADOGA. В феврале «Татспиртпром» запустил производство висковых дистиллятов на собственном заводе, обещая в этом году произвести розлив в текущие и новые бренды виски. Для выдержки висковых дистиллятов они используют как традиционную технологию выдержки в дубовых бочках, так и методики, которые были специально разработаны для компании ВНИИ пищевой биотехнологии. Бочки и дубовая щепа изготовлены из скального кавказского дуба, клепка из которого проходит естественную сушку в течение трех лет, что позволяет получать дистилляты без посторонней горечи и тонов сырого дуба, уверяют в компании. Есть и другие проекты.
А, например, винокурня «Кемля» при Саранском ЛВЗ производит виски полного цикла уже не первый год, стараясь делать односолодовый виски с необычными довыдержками. И его цена на полке немаленькая — порядка 15 тыс. руб. за бутылку. Но таких проектов пока мало. Качественные премиальные шотландские виски известных винокурен с большой выдержкой заменить пока нечем, признает руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслан Брагин. Мало специалистов, которые умеют правильно делать перегонки в промышленных масштабах, не хватает бочек, и они сами по себе очень дорогие (до 1 тыс. евро за пустую бочку). Тем не менее, эксперт верит, что в России скоро появятся производители, которые будут делать достойные виски полного цикла, сопоставимые по качеству шотландским, ирландским и японским. Правда, на это уйдет 10−15 лет.
В магазинах наш виски можно найти по 375 ₽ за бутылку 0,5 л, а минимальная розничная цена на водку составляет 289 ₽ за бутылку. Получается, доплатив всего немного, можно купить алкоголь уже другого класса, говорит эксперт. С одной стороны, российский виски пробуют те, кто предпочитал водку. А с другой — те, кто раньше покупал импортные аналоги, считает Спирин.
Рынок виски в РФ может вырасти в 10 раз за 20 лет, оценивает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. «В США виски по объемам продаж практически равны с водкой. У нас виски только входит в моду для большей части потребителей», — говорит он. Пока же в России водки производят во много раз больше: за три месяца 2023 года ее разлито 22,6 млн дал, приводит данные Спирин.
При этом после падения в 2022 году импорт виски в Россию восстановился — в том числе он поставляется через параллельный импорт. И с учетом возросшего внутреннего производства на российском рынке оказалось слишком много этого напитка, отмечает Спирин. Импортный виски российским производителям не мешает, а скорее даже наоборот — задает планку по качеству, к которой стремятся и российские винокурни, заверяет Грабар. Тем не менее, по его мнению, ввоз тех брендов виски, чьи компании-владельцы открыто заявили о прекращении бизнеса в России, стоит ограничить. «Сейчас их продукция поступает в страну, и по факту эти компании продолжают зарабатывать на нашем потребителн, которого они бросили. В то же время стоит поддержать тех зарубежных поставщиков, возможно, менее крупных, но которых немало, которые несмотря ни на что, продолжают по официальным каналам поставлять свою продукцию в нашу страну», — поясняет эксперт. Эту точку зрения разделяет и Спирин.