Эксперты: ссудо-сберегательные кассы не смогут заменить ипотеку

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщил, что в России готов проект о ссудо-сберегательных кассах как альтернативе ипотеке.
«Абсолютно правильный и оправданный в нынешних рыночных условиях механизм, однако он вряд ли сможет заменить ипотеку, скорее всего, это будет достойный дополнительный вариант приобретения жилья, который повысит конкуренцию на ипотечном рынке», — считает директор риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
Он отметил, что не исключено банкротство таких касс, но данные риски для покупателей может нивелировать страхование сохраняемых денежных средств.
Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов также сомневается в возможности ссудо-сберегательных касс заменить собой ипотеку, учитывая ее распространенность. «Ссудо-сберегательные кассы могут столкнуться с трудностями в конкуренции с современными банковскими продуктами и услугами», — считает он.
Председатель совета московской коллегии адвокатов «Андреев, Бодров, Гузенко и партнеры» Андрей Андреев обратил внимание на риски неправомерного изъятия средств из кассы, отказа в выплате ссуды или увеличения процентных ставок без соответствующего уведомления. Также возможны случаи несоблюдения законодательства в сфере защиты прав потребителей, указал он.
Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов в свою очередь предлагает рассмотреть дополнительную возможность капитализации процентов или пополнения вклада со стороны государства при рождении ребенка.