Эксперты: ссудо-сберегательные кассы не смогут заменить ипотеку

«Абсолютно правильный и оправданный в нынешних рыночных условиях механизм, однако он вряд ли сможет заменить ипотеку, скорее всего, это будет достойный дополнительный вариант приобретения жилья, который повысит конкуренцию на ипотечном рынке», — считает директор риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.