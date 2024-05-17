Дочка «Газпрома» добилась ареста активов Unicredit в России

В начале июля 2023 года компания подала два иска против двух немецких банков Deutsche Bank и Commerzbank на общую сумму около 31 млрд рублей. Иск к UniCredit стал самым крупным из трех исков «Русхимальянса». По всем трем искам компания пыталась через суд наложить запрет на широкий набор активов этих банков в России. Deutsche Bank даже допустил конфискацию активов в России, так как «Русхимальянс» пытается взыскать 100%-ную долю участия Deutsche Bank в российском «Дойче Банк».