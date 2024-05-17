Дочка «Газпрома» добилась ареста активов Unicredit в России

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на активы, принадлежащие Юникредитбанку, на $462 млн евро, следует из материалов суда.
Летом 2023 года компания «Русхимальянс», 50% акций которой принадлежит «Газпрому», подала иск к UniCredit Bank (материнская компания Юникредитбанка) на 45,6 млрд рублей. Именно она ходатайствовала об аресте имущества.
В итоге суд наложил арест на 100% акций компаний «Юникредит Лизинг» и «Юникредит Гарант», структурам банка запрещено менять собственника, а также отчуждать имущество, стоимость которого составляет более 5% активов компаний. Также арест на сумму иска наложен на ценные бумаги и недвижимость, принадлежащие Юникредитбанку и группе UniCredit.
В начале июля 2023 года компания подала два иска против двух немецких банков Deutsche Bank и Commerzbank на общую сумму около 31 млрд рублей. Иск к UniCredit стал самым крупным из трех исков «Русхимальянса». По всем трем искам компания пыталась через суд наложить запрет на широкий набор активов этих банков в России. Deutsche Bank даже допустил конфискацию активов в России, так как «Русхимальянс» пытается взыскать 100%-ную долю участия Deutsche Bank в российском «Дойче Банк».
Иск к UniCredit имеет особенность — он составлен по французскому праву. «Русхимальянс» возражал против рассмотрения дела английским судом, утверждая, что по арбитражному соглашению его должны рассматривать по французскому праву. Суд согласился с аргументом, что французское право является регулирующим правом соглашения сторон, хотя бумаги выпущены по английскому праву. После чего UniСredit обратился в Апелляционный суд за разрешением на обжалование этого решения. В итоге Высокий суд Англии и Уэльса запретил «Русхимальянсу» и банковской группе UniCredit продолжать судебное разбирательство в России.