Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» в I квартале по МСФО упала на 11%

Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов на 1 апреля составили 705,8 млрд рублей, показав рост с начала года 2,8%. При этом 77,7% кредитного портфеля составляют кредиты корпоративным клиентам, 22,3% — кредиты частным клиентам. Так, корпоративный кредитный портфель увеличился с начала года на 4%, до 548,3 млрд рублей, розничный кредитный портфель вырос на 0,2%, до 156,3 млрд рублей. При этом доля проблемной задолженности на 1 апреля составила 4,4%, тогда как на 1 января показатель был равен 5,2%.