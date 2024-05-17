Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» в I квартале по МСФО упала на 11%

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января — марта 2024 года снизилась в сравнении с таким же кварталом годом ранее на 10,9% и составила 13 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов на 1 апреля составили 705,8 млрд рублей, показав рост с начала года 2,8%. При этом 77,7% кредитного портфеля составляют кредиты корпоративным клиентам, 22,3% — кредиты частным клиентам. Так, корпоративный кредитный портфель увеличился с начала года на 4%, до 548,3 млрд рублей, розничный кредитный портфель вырос на 0,2%, до 156,3 млрд рублей. При этом доля проблемной задолженности на 1 апреля составила 4,4%, тогда как на 1 января показатель был равен 5,2%.
Средства клиентов с начала года сократились на 0,4%, до 648,4 млрд рублей. При этом 62% средств клиентов составили средства физических лиц, 38% — средства корпоративных клиентов.
«Выплата дивидендов по итогам 2023 года в размере 10,4 млрд рублей, по предварительной оценке, окажет влияние около 1,2 п. п. на показатель достаточности основного капитала (Н1.2). После выплаты дивидендов достаточность основного капитала продолжит существенно превышать минимальный уровень “не менее 12%”, установленный в стратегии банка», — отметили в пресс-службе банка.
Банк «Санкт-Петербург» занимает 16-е место по объему активов среди российских банков. На 1 апреля 2024 года в банке обслуживаются более 2,2 млн частных лиц и свыше 60 тыс. компаний. Акции кредитной организации торгуются с 2007 года.