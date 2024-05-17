Чемезов отметил проблемы с рентабельностью в Ростехе

По словам Чемезова, сейчас рентабельность производства продукции составляет 2,28%, уточнив, что показатель долен быть «минимум 5%, а вообще — от 5% до 10%». С нынешним показателем рентабельности развиваться трудно, считает глава Ростеха. Он пояснил, что предприятия создают современную технику только в том случае, если получают прямое финансирование на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы от Минобороны. Без этого многие предприятия находятся в состоянии «лишь бы выжить», уточнил Чемезов.