Чемезов отметил проблемы с рентабельностью в Ростехе

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что корпорация на 80% обеспечивает потребности армии в вооружении, которое задействовано в СВО.
«У министерства обороны задача — получить качественное и эффективное вооружение, экономика для военных — дело десятое», — сказал Чемезов в интервью РБК. — Проблем у нас в этом направлении, конечно, накопилось огромное количество.".
По словам Чемезова, сейчас рентабельность производства продукции составляет 2,28%, уточнив, что показатель долен быть «минимум 5%, а вообще — от 5% до 10%». С нынешним показателем рентабельности развиваться трудно, считает глава Ростеха. Он пояснил, что предприятия создают современную технику только в том случае, если получают прямое финансирование на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы от Минобороны. Без этого многие предприятия находятся в состоянии «лишь бы выжить», уточнил Чемезов.