Акции Reddit прибавили 15% после сделки с OpenAI

Акции соцсети Reddit (RDDT) в пятницу, 17 мая, в ходе торгов на премаркете Нью-Йоркской фондовой биржи подорожали на 14,93%, до $64,8 за бумагу. К 13:04 рост снизился до 13,81%, бумаги компании торговались на уровне $64,17.
Спрос на акции вырос после того, как компании Reddit и OpenAI подписали соглашение, в рамках которого контент онлайн-платформы будет фактически интегрирован в чат-бот ChatGPT и другие продукты искусственного интеллекта (ИИ) от OpenAI. Внимание на это обратил CNBC.
OpenAI будет использовать API данных Reddit для своих инструментов на базе искусственного интеллекта, а Reddit предложит пользователям своей платформы ИИ-разработки от OpenAI. Кроме того, компании станут рекламными партнерами. Это позволит инструментам искусственного интеллекта OpenAI лучше обрабатывать и демонстрировать пользователям контент с платформы Reddit, говорится в блоге OpenAI.
API (Application Programming Interface, или интерфейс программирования приложений) — совокупность инструментов и функций в виде интерфейса для создания новых приложений, благодаря которому одна программа будет взаимодействовать с другой. Это позволяет разработчикам расширять функциональность своего продукта и связывать его с другими.
«Включение Reddit в ChatGPT поможет получить больше информации по поисковому запросу, а также найти новой аудитории “свое сообщество” на Reddit», — заявил генеральный директор Reddit Стив Хаффман.
8 мая социальная сеть Reddit представила отчет за первый квартал 2024 года, который оказался лучше ожиданий аналитиков. Сильные прогнозы по квартальной прибыли привели тогда к росту акций почти на 15%. Выручка Reddit за первый квартал выросла на 48%, до $243 млн. Ежедневное количество активных уникальных посетителей платформы выросло на 37% по сравнению с прошлым годом, до 82,7 млн человек, а средний доход на пользователя увеличился на 8% — до $2,94 по сравнению с $2,72 год назад.
Платформа Reddit была основана в 2005 году. Она объединяет функции социальной сети и форума. Большую часть выручки компания получает от продажи рекламы.
В марте компания Reddit вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу, разместив акции по цене $34 за бумагу. Размещение Reddit стало первым IPO социальной сети впервые с 2019 года, когда на биржу вышла платформа Pinterest. В ходе размещения компания Reddit привлекла $748 млн. Акции соцсети выросли более чем на 80% по сравнению с ценой размещения на IPO.
Что касается ChatGPT, то в середине мая OpenAI представила GPT-4o — новейшую флагманскую модель искусственного интеллекта. Новая мультимодальная модель от OpenAI понимает человеческую речь, реагирует на эмоции и мгновенно переводит текст на разные языки. GPT-4o начнут внедрять для пользователей ChatGPT в ближайшие недели.