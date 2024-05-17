Акции Reddit прибавили 15% после сделки с OpenAI

8 мая социальная сеть Reddit представила отчет за первый квартал 2024 года, который оказался лучше ожиданий аналитиков. Сильные прогнозы по квартальной прибыли привели тогда к росту акций почти на 15%. Выручка Reddit за первый квартал выросла на 48%, до $243 млн. Ежедневное количество активных уникальных посетителей платформы выросло на 37% по сравнению с прошлым годом, до 82,7 млн человек, а средний доход на пользователя увеличился на 8% — до $2,94 по сравнению с $2,72 год назад.