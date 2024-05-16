ВВП Японии в январе — марте сократился на 2% в годовом исчислении

ТОКИО, 16 мая. /ТАСС/. Реальный ВВП Японии в четвертом квартале 2023 финансового года (в январе — марте 2024 года) сократился на 2% в годовом исчислении на фоне снижения частного спроса. Об этом свидетельствуют опубликованные данные правительства страны.
Сокращение ВВП зафиксировано впервые за два квартала, при этом по сравнению с предыдущим кварталом сокращение в январе — марте составило 0,5%. Номинальный ВВП за прошедший квартал увеличился на 0,4% в годовом исчислении.
Одной из главных причин сокращения ВВП стало снижение частного потребления в Японии на 0,7%. На него в стране приходится порядка половины всего объема экономики.
Кроме того, негативным фактором для экономики стало сокращение на 0,8% капитальных инвестиций на фоне снижения вложений в машиностроение и автомобильную отрасль после скандала с фальсификацией данных краш-тестов в компании Daihatsu. Именно автомобильная промышленность является одной из ключевых для японской экономики.
По мнению аналитиков, экономика начнет восстанавливаться уже в следующем квартале, который завершится в июне.
Квартальная оценка роста валового внутреннего продукта в Японии представляет собой прогноз изменения ВВП за четыре квартала при условии сохранения темпов роста или сокращения в отчетном квартале.