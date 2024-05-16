ВВП Японии в январе — марте сократился на 2% в годовом исчислении

Кроме того, негативным фактором для экономики стало сокращение на 0,8% капитальных инвестиций на фоне снижения вложений в машиностроение и автомобильную отрасль после скандала с фальсификацией данных краш-тестов в компании Daihatsu. Именно автомобильная промышленность является одной из ключевых для японской экономики.