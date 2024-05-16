Верховный суд РФ разъяснил, когда застройщик должен вернуть деньги

Эксперты напоминают, что это дело отражает позицию Конституционного суда РФ, который говорит, что потребители — экономически более слабая сторона, и поэтому в отношениях с бизнесом они нуждаются в повышенной защите со стороны государства (постановление N 4-П/1999). По словам юристов, это решение — важный и однозначный сигнал тем застройщикам, которые включают в договоры условие о независимости цены квартиры от ее площади и не определяют при этом допустимую погрешность. По мнению экспертов, позиция ВС обусловлена реалиями строительства. В этой сфере почти всегда случаются отклонения от согласованной площади иногда в меньшую, а иногда и в большую сторону. Добиться точного попадания в проект можно, но это затратно, объясняют специалисты.