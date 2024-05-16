В СФ предложили изменить порядок расчета стажа для досрочной пенсии северянкам с детьми

«В целях обеспечения равенства прав, сформирован запрос на дополнение правил начисления “смешанного” стажа и для женщин, родивших двух и более детей, достигших возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях, аналогично правилам начисления “смешанного” стажа для женщин, имеющих менее двух детей», — отмечает сенатор в письме.