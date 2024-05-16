В СФ предложили изменить порядок расчета стажа для досрочной пенсии северянкам с детьми

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо заместителю председателя правительства России — руководителю аппарата кабмина Дмитрию Григоренко с предложением изменить порядок исчисления «смешанного» стажа для назначения досрочной пенсии по старости женщинам с 50 лет при наличии двух и более детей и проработавших в районах Крайнего Севера. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.
Сейчас порядок исчисления «смешанного» стажа установлен только для женщин, у которых менее двух детей, проработавших в аналогичных условиях. Согласно действующему законодательству, для данной категории женщин каждый календарный год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, считается за девять месяцев работы в районах Крайнего Севера. При этом для женщин с двумя и более детьми данное суммирование стажа для досрочного назначения страховой пенсии не предусмотрено.
«В целях обеспечения равенства прав, сформирован запрос на дополнение правил начисления “смешанного” стажа и для женщин, родивших двух и более детей, достигших возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях, аналогично правилам начисления “смешанного” стажа для женщин, имеющих менее двух детей», — отмечает сенатор в письме.
Этот подход будет обеспечивать дополнительную мотивацию не только к рождению детей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, но и создаст условия для длительной работы на этих территориях, что будет способствовать разрешению кадрового вопроса, отмечает глава комитета СФ по экономполитике.
В случае «включения данной оговорки» в правила исчисления «смешанного» стажа, указывает Кутепов, численность предполагаемых получателей пенсии, назначенной по данному основанию, в 2024 году составит 16 тыс. 270 человек, в 2025 году — 19 тыс. 900 человек, в 2026 году — 23 тыс. 770 человек.