В мае ожидаемая населением инфляция впервые с декабря выросла

Ожидаемая инфляция в мае впервые с декабря прошлого года выросла при этом сразу на 0,7 процентных пунктов (п.п.), до 11,7%, следует из данных опроса «инФОМ», проведенного для Банка России. Первые четыре месяца этого года ожидания снижались. Если в декабре они составляли 14,2% годовых, то к апрелю достигли 11%.
Наблюдаемая инфляция в мае продолжила снижаться: по сравнению с апрелем она уменьшилась на 0,4 п.п., до 14%. Этот тренд продолжается с декабря, когда наблюдаемая инфляция была на уровне 17%. Впрочем, среди граждан, которые не имеют сбережений, наблюдаемая инфляция в мае впервые с декабря выросла, прибавив 0,6 п.п. и достигнув 16,3%. У имеющих сбережения граждан динамика противоположная: у них в мае наблюдаемая инфляция сократилась на 1,1 п.п., до 12%.
В конце апреля председательница Банка России Эльвира Набиуллина, объясняя решение регулятора сохранить ключевую ставку на уровне в 16%, отмечала, что о сокращении ценового давления свидетельствовали снижающиеся четвертый месяц подряд ценовые ожидания. Впрочем, ЦБ не видел экономических тенденций, характерных для устойчивой дезинфляции.