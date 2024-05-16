В мае ожидаемая населением инфляция впервые с декабря выросла

Наблюдаемая инфляция в мае продолжила снижаться: по сравнению с апрелем она уменьшилась на 0,4 п.п., до 14%. Этот тренд продолжается с декабря, когда наблюдаемая инфляция была на уровне 17%. Впрочем, среди граждан, которые не имеют сбережений, наблюдаемая инфляция в мае впервые с декабря выросла, прибавив 0,6 п.п. и достигнув 16,3%. У имеющих сбережения граждан динамика противоположная: у них в мае наблюдаемая инфляция сократилась на 1,1 п.п., до 12%.