Управляющая компания «Макфы» перешла в собственность России

«Участник/учредитель — Российская Федерация. Дата внесения сведений о данном лице — 16 мая 2024 года», — сказано в сообщении.
Ранее несколько компаний, аффилированных с АО «Макфа», перешли в собственность государства согласно решению Центрального районного суда Челябинска от 8 мая о немедленной национализации компании. Среди них ООО «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», ООО «Новая планета», ООО «Отельстрой», ООО «Управляющая компания “Агромакфа”», ООО «Арктика-сервис», ООО «Темп автотех», «Информационная компания “Медиа-центр”», ООО «Просторы», ООО «Темп интерсервис».
Об иске
29 марта Центральный районный суд Челябинска принял обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры к «Макфе» — российскому производителю круп, зерновых хлопьев, макарон, муки и смесей для выпечки. Замгенпрокурора подал иск к АО «Макфа» и аффилированным с ним компаниям в интересах РФ. Также ответчиками выступали более 30 юридических лиц и свыше 10 физических лиц, в том числе «Смак», «Новая пятилетка», Первый хлебокомбинат, «Эм джи си интернэшнл Б. В.», «Арком», Мишкинский комбинат хлебопродуктов, «Родник», Александр, Валерий, Михаил и Наталья Юревичи, Владилен Фуфаров и другие. По информации адвоката одного из ответчиков, сумма иска составляет порядка 46 млрд рублей.
По данным суда, исковые требования Генпрокуратуры основывались на нарушении положений ст. 13 (ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения) и ст. 14 (ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения) федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 8 мая суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, сообщила пресс-служба предприятия. 14 мая адвокат, представляющий интересы АО «Макфа», Павел Хлюстов, сообщил ТАСС, что на решение суда о немедленной национализации компании подана апелляция.