У нас — товар, у них — навар. Офлайн-ритейлеры жалуются на онлайн-площадки

В распоряжении «Ъ» оказалось письмо президента Союза торгцентров России (СТЦ) Булата Шакирова, направленное 13 мая 2024 года в Минпромторг, Минэкономики, Минфин, а также Федеральную налоговую службу (ФНС) и правительство РФ с просьбой предоставить меры поддержки для традиционных торговых розничных сетей. В частности, речь идет о снижении для них ставки налога на имущество, введении особого налогового режима, привлечении самозанятых и льготной ставке НДС или его отмены. В Минэкономики и ФНС не ответили на запрос «Ъ». В Минфин и правительство письмо пока не поступало, в Минпромторге пообещали рассмотреть обращение.
СТЦ указывает, что сейчас маркетплейсы по сравнению с офлайн-ритейлерами имеют ряд преференций, из-за чего последние испытывают «конкурентное давление».
В обращении отмечается, что маркетплейсы избегают ответственности за реализацию контрафактной продукции, перекладывая ее на селлеров, в то время как ритейлеры за такие же действия подвергаются штрафам. Кроме того, отмечают в СТЦ, в отличие от традиционной розницы маркетплейсы могут избежать некоторых налоговых обязательств в виде НДС и налога на прибыль от продаж. Также, утверждают в союзе, онлайн-площадки несут меньшие затраты на эквайринг и другие операционные расходы.
Гендиректор сети «Стокманн» Геннадий Левкин считает, что маркетплейсы стали «филиалами рынка “Садовод”, где много контрафактной и несертифицированной продукции». У агрегаторов большая доля селлеров не платит НДС, тем самым имея преимущество перед офлайн-ритейлерами, указывает президент сети Baon Илья Ярошенко. Поэтому, считает вице-президент СТЦ Павел Люлин, для традиционной розницы необходимо обнулить НДС на два-три года по аналогии с ресторанным и гостиничным бизнесом.
В Wildberries, Ozon, «Яндекс. Маркете» и «Мегамаркете» не ответили на запрос «Ъ».
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ; объединяет крупные маркетплейсы) Артем Соколов заявил, что никаких перекосов в налогообложении не наблюдается.
Он напоминает, что онлайн-площадки уплачивают налоги только с собственных услуг, в то время как селлеры самостоятельно декларируют свои налоги. Поэтому, продолжает Соколов, «так называемые неравные налоговые условия» кроются в разных налоговых режимах, используемых работающими на площадках предпринимателями.
Магазины и маркетплейсы работают по разной модели: первые — по купле-продаже товара, а вторые — по модели комиссии, что де-факто ставит компании в разное положение, поясняет партнер МЭФ LEGAL Анна Зеленская. Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов указывает, что ведомство работает над совершенствованием законодательства по организации деятельности маркетплейсов. Так, по его словам, сейчас рассматриваются поправки к закону о госрегулировании торговли, согласно которым устанавливается дополнительная обязанность маркетплейсов по недопущению оборота контрафакта. Сейчас закон действует одинаково для всех участников рынка независимо от каналов продаж — именно продавец как владелец товара обязан нести ответственность за продажу контрафакта, полагает Артем Соколов.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, 10 мая на заседании в Госдуме:
«Деятельность офлайн-магазинов урегулирована законом, поэтому прозрачна, а вот к маркетплейсам много вопросов».
Партнер Nova Ink Павел Желновод считает необходимым внести изменения на законодательном уровне в отношении правового статуса и деятельности маркетплейсов с вектором контроля их ответственности перед потребителями. Он полагает, что льготная ставка НДС может уравнять позиции маркетплейсов и офлайн-розницы. Однако налог на имущество — региональный, и добиться его снижения может быть сложнее, отмечает эксперт. Партнер практики «Недвижимость и строительство» юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Максим Кузнеченков указывает, что нужно различать собственников торговых помещений и классических ритейлеров, арендующих места торговли, так как меры поддержки для этих двух групп должны отличаться.
По оценкам АКИТ, в 2023 году объем интернет-торговли в России увеличился на 28% год к году, до 6,4 трлн руб. При этом доля e-commerce в общем объеме розничных продаж повысилась до 13,8% с 11,6% в 2022 году.