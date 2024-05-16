У нас — товар, у них — навар. Офлайн-ритейлеры жалуются на онлайн-площадки

В обращении отмечается, что маркетплейсы избегают ответственности за реализацию контрафактной продукции, перекладывая ее на селлеров, в то время как ритейлеры за такие же действия подвергаются штрафам. Кроме того, отмечают в СТЦ, в отличие от традиционной розницы маркетплейсы могут избежать некоторых налоговых обязательств в виде НДС и налога на прибыль от продаж. Также, утверждают в союзе, онлайн-площадки несут меньшие затраты на эквайринг и другие операционные расходы.