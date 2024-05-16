Toyota, Honda и Nissan планируют совместно разрабатывать ПО для автомобилей

По ее данным, компании планируют отойти от системы индивидуальной разработки ПО для своих автомобилей и разработать унифицированную совместную систему. Она призвана сделать процесс создания и внедрения программного обеспечения более эффективным, а сам продукт — более конкурентоспособным. Совместную разработку намечено запустить с 2025 года. Также в перспективе планируется подключить к этому процессу и другие японские автомобилестроительные компании — Suzuki, Mazda, Subaru и Mitsubishi Motors.