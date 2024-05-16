«ТКС Холдинг» увеличил чистую прибыль на 37% в первом квартале

«Тинькофф» ожидает, что в 2024 году его чистая прибыль вырастет более чем на 30% год к году. Активная клиентская база, по прогнозам группы, вырастет более чем на 20%, чистый процентный доход — на 40%, доля некредитной выручки — примерно на 50%. Стоимость риска, по ожиданиям «Тинькофф», может составить менее 7% (в первом квартале — 7,6%).