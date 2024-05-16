«ТКС Холдинг» увеличил чистую прибыль на 37% в первом квартале

Чистая прибыль МКПАО «ТКС Холдинг», головной компании группы «Тинькофф», в первом квартале 2024 года выросла на 37% год к году, до 22,3 млрд рублей, следует из отчетности компании по международным стандартам (МСФО). Это выше консенсус-прогноза аналитиков, которые ожидали роста чистой прибыли в январе — марте на 34%, до 21,7 млрд рублей, пишет «Интерфакс».
Выручка компаний в первом квартале увеличилась на 66%, до 165,8 млрд рублей. Рентабельность капитала составила 31,7% против 30,5% в январе — марте 2023 года. Группа «Тинькофф» установила рекорды по количеству клиентов, размеру кредитного портфеля, объему привлеченных депозитов и чистому процентному доходу, заявил председатель правления Станислав Близнюк. Кредитный портфель «Тинькофф» в первом квартале составил 1,25 трлн рублей, объем привлеченных депозитов — 808 млрд рублей. Чистый процентный доход «Тинькофф» вырос на 56%, до 73,2 млрд рублей, после оценочного резерва — 52 млрд рублей. Чистый комиссионный доход увеличился на 12%, до 18,34 млрд рублей.
Количество клиентов «Тинькофф» выросло на 28% по сравнению с прошлым годом, до 41,9 млн человек. Число активных клиентов группы увеличилось на 27%, до 29 млн человек. Количество активных пользователей приложений «Тинькофф» составило 29,1 млн в месяц, в день — 13,2 млн.
«Тинькофф» ожидает, что в 2024 году его чистая прибыль вырастет более чем на 30% год к году. Активная клиентская база, по прогнозам группы, вырастет более чем на 20%, чистый процентный доход — на 40%, доля некредитной выручки — примерно на 50%. Стоимость риска, по ожиданиям «Тинькофф», может составить менее 7% (в первом квартале — 7,6%).
«ТКС Холдинг» также сообщил о результатах программы обратного выкупа акций. С начала 2024 года и до конца апреля группа выкупила 12 млн собственных акций (6% капитала) на сумму 35 млрд рублей. Выкупленные акции «Тинькофф» использует в программах долгосрочной мотивации менеджмента и других корпоративных целях.
Акции «ТКС Холдинга» на Мосбирже на 13:19 мск росли в цене на 0,39% и торговались по 3112 рублей.
Ранее акционеры «ТКС Холдинга» одобрили дополнительную эмиссию акций в рамках сделки по интеграции в состав группы Росбанка. Компания разместит по закрытой подписке 130 млн акций по цене 3423,62 рубля за штуку: капитал «ТКС Холдинга» увеличится в 1,7 раза. Ожидается, что сделка по интеграции будет закрыта до конца третьего квартала 2024 года.