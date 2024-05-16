Суд передал акции Климовского патронного завода в госсобственность по иску Генпрокуратуры

«Суд удовлетворил иск заместителя генерального прокурора Российской Федерации и обратил в собственность государства акции Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ)», — сказано в материалах. Там отмечается, что ответчиками по делу проходили владельцы акций предприятия Хорхе Портилья-Сумин, Михаил Гимбатов, Светлана Косорукова, Игорь Пивоваров, Марина Сахарова, Максим Черных, Елена Прудис и компания Hammond Directors LTD. Ответчики не согласилась с решением и уже обжаловали его.