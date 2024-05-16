Суд передал акции Климовского патронного завода в госсобственность по иску Генпрокуратуры

ТАСС, 16 мая. Жуковский районный суд Калужской области передал акции Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) в собственность государства по требованию Генпрокуратуры РФ. Об этом сказано в материалах, опубликованных на сайте суда, с которыми ознакомился ТАСС.
«Суд удовлетворил иск заместителя генерального прокурора Российской Федерации и обратил в собственность государства акции Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ)», — сказано в материалах. Там отмечается, что ответчиками по делу проходили владельцы акций предприятия Хорхе Портилья-Сумин, Михаил Гимбатов, Светлана Косорукова, Игорь Пивоваров, Марина Сахарова, Максим Черных, Елена Прудис и компания Hammond Directors LTD. Ответчики не согласилась с решением и уже обжаловали его.
Согласно данным издания РБК, госкорпорация «Ростех», которая является одним из акционеров завода, удовлетворена решением суда. «На данный момент госкорпорация консолидирует 36% акций завода, мажоритарный пакет предприятия находился в руках частных собственников, которые выкачивали из завода деньги, практически не вкладываясь в модернизацию и развитие инфраструктуры. Подобные истории — с халатным отношением к своим обязанностям — необходимо жестко купировать, что государство и делает», — уточнил представитель Ростеха.
«Мы готовы принять этот актив под свое управление, если государство примет такое решение», — уточнили изданию в госкорпорации после решения суда.
Ранее сообщалось, что Ростех готов взять под контроль Климовский патронный завод. 4 января на территории его котельной, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск, были обнаружены три утечки. В результате без отопления оказались жители более 170 домов.