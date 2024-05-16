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Суд обратил в доход РФ активы украинской кондитерской фирмы «Конти»

Ленинский районный суд Курска обратил в федеральную собственность имущественные и денежные средства частного акционерного общества (ЧАО) «Производственное объединение Конти».

Источник: AP 2023

Ленинский районный суд Курска обратил в федеральную собственность имущественные и денежные средства частного акционерного общества (ЧАО) «Производственное объединение Конти». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в Telegram.

Согласно информации агентства, по иску Генеральной прокуратуры суд взыскал имущество донецкого ЧАО «Производственное объединение “Конти”, объекты интеллектуальной собственности и денежные средства курской фирмы сладостей ООО ТОР и донецкого производителя какао и шоколада ООО “Донбасс Кондитер”.

В материале уточняется, что среди ответчиков фигурировали влиятельные украинские предприниматели и политики: миллиардер Ринат Ахметов, бывший вице-премьер Украины Борис Колесников и экс-депутат Верховной Рады Сергей Кий. Те же фамилии в прошлом году засветились по первому делу о национализации активов «Конти».

До этого активы рыбоперерабатывающих компаний «Реал Девелопмент» и «Мерлион» перешли в собственность России по решению Арбитражного суда Приморского края.