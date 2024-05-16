Суд обратил в доход РФ активы украинской кондитерской фирмы «Конти»

В материале уточняется, что среди ответчиков фигурировали влиятельные украинские предприниматели и политики: миллиардер Ринат Ахметов, бывший вице-премьер Украины Борис Колесников и экс-депутат Верховной Рады Сергей Кий. Те же фамилии в прошлом году засветились по первому делу о национализации активов «Конти».