Совкомбанк в I квартале увеличил прибыль лишь благодаря приобретению «ХКФ банка»

Чистая прибыль Совкомбанка за первый квартал (данные с консодилацией «ХКФ банка» на 30 марта, то есть финансовых результатов только за один день — 31 марта) составила 25 млрд рублей, следует из отчетности кредитной организации по МСФО. Таким образом, Совкомбанк заработал на 10,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.