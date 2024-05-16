Совкомбанк в I квартале увеличил прибыль лишь благодаря приобретению «ХКФ банка»

Чистая прибыль Совкомбанка за первый квартал (данные с консодилацией «ХКФ банка» на 30 марта, то есть финансовых результатов только за один день — 31 марта) составила 25 млрд рублей, следует из отчетности кредитной организации по МСФО. Таким образом, Совкомбанк заработал на 10,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чистый процентный доход за январь-март составил 35,6 млрд рублей — рост на 11,4%. Тем не менее на 43,7% (до 17,2 млрд рублей) выросли и расходы по кредитным убыткам. Таким образом чистый процентный доход после этих расходов сократились на 7,9%, до 18,4 млрд рублей.
Упали на 14,4% и комиссионные доходы: они за первый квартал этого года составили 5,4 млрд рублей.
Вытащили динамику чистой прибыли «в плюс» только доходы от приобретения «ХКФ банка», которые составили 14,6 млрд рублей; а также доходы от переоценки вложений в ассоциированные компании — они составили 2,3 млрд рублей. Таким образом, прочие операционные доходы составили 17,8 млрд рублей, что более чем в 20 раз больше, чем таковые доходы за январь — март 2023 года.
Розничный кредитный портфель банка за первый квартал вырос на 32%, до 1,1 трлн рублей как за счет консолидации «ХКФ банка», так и за счет органического роста залогового кредитования, говорится в релизе кредитной организации. Корпоративный кредитный портфель с начала года увеличился на 8% и достиг 1,2 трлн рублей за счет органического роста.
На корпоративный сегмент по итогам первого квартала приходится 50% чистой прибыли Совкомбанка.
Текущие счета и депозиты клиентов выросли на 9%, до 2,7 трлн рублей.
Активная клиентская база кредитной организации увеличилась на 50%, до 9,5 млн человек, в том числе за счет приобретения «ХКФ банка». Розничная сеть на конец первого квартала составила 135 000 точек продаж в 79 российских регионах. Число сотрудников группы увеличилось на 6 000 человек за счёт покупки «ХКФ банка», достигнув 36 000 человек.
В середине февраля Совкомбанк объявил о планах купить «ХКФ банк». В марте покупатель получил необходимые одобрения регуляторов. Сделка должна пройти в два этапа. Сначала Совкомбанк купит 51% акций «ХКФ банка». Это осуществляется за счет эмиссии новых акций покупателя в размере 5% от его уставного капитала. Форма оплаты в рамках второй части сделки обсуждается.