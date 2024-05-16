Российский рынок продолжает ждать дивидендных сигналов

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, продолжит постепенное восходящее движение благодаря сохранению оптимизма в дивидендных акциях и ожиданиям объявления о выплатах оставшимися эмитентами (в частности, от Ростелекома, Башнефти, Транснефти, Роснефти, Магнита, Полюса и, возможно, Газпрома). Совкомбанк в четверг подтвердил намерение выплатить 1,1 ₽ на акцию с текущей доходностью 5,5% и сохранить уровень дивидендных выплат в размере 25−30% от чистой прибыли. Чистая прибыль Совкомбанка за 1-й квартал текущего года по МСФО при этом выросла на 11%, до 25 млрд руб. Не исключено, что о дивидендах в рамках публикации финансовых результатов сегодня объявит также Ростелеком. За рубежом продолжаются покупки в надежде на смягчение политики ключевых центральных банков в этом году.