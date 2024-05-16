Российский рынок продолжает ждать дивидендных сигналов

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после отступления от локальных минимумов накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Владимир Путин и Си Цзиньпин провели встречу, по итогам которой подписали заявление об углублении партнерства и стратегического взаимодействия.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,2% и 0,5% соответственно. Рублевый индикатор продолжает движение к максимуму текущего года 3487 пунктов, на данный момент не обладая масштабными драйверами движения. Долларовый РТС впервые с сентября 2022 года поднялся выше 1200 пунктов, где закрепился по итогам сессии со следующим важным сопротивлением 1230 пунктов.
Рубль утром на Мосбирже сохраняет стабильность и коррекционно ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91,15 ₽, 99,10 ₽ и 12,60 ₽ соответственно.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, продолжит постепенное восходящее движение благодаря сохранению оптимизма в дивидендных акциях и ожиданиям объявления о выплатах оставшимися эмитентами (в частности, от Ростелекома, Башнефти, Транснефти, Роснефти, Магнита, Полюса и, возможно, Газпрома). Совкомбанк в четверг подтвердил намерение выплатить 1,1 ₽ на акцию с текущей доходностью 5,5% и сохранить уровень дивидендных выплат в размере 25−30% от чистой прибыли. Чистая прибыль Совкомбанка за 1-й квартал текущего года по МСФО при этом выросла на 11%, до 25 млрд руб. Не исключено, что о дивидендах в рамках публикации финансовых результатов сегодня объявит также Ростелеком. За рубежом продолжаются покупки в надежде на смягчение политики ключевых центральных банков в этом году.
События дня:
- экономические прогнозы ЕС (13.00 мск)
- разрешения на строительство и число начатых строительств домов в США в апреле (15.30 мск)
- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в мае (15.30 мск)
- еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- промышленное производство США в апреле (16.15 мск)
- выступления представителей ФРС (в течение дня)
- квартальные результаты Walmart, Applied Materials
- финансовые результаты Ростелекома, ТКС Холдинг, HeadHunter за 1-й кв 2024 г по МСФО
- акционеры Henderson и Росбанка обсудят дивиденды
- акции Акрона последний день торгуются с дивидендами за 2023 год
- совет директоров РУСАЛа обсудит дивиденды за 2023 год
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