Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг торговался в плюсе. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,45%, до 3 486,26 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,62%, до 1 207,94 пункта. Курс юаня вырос на 0,11%, до 12,588 рубля, курс доллара снизился на 0,12%, до 90,97 рубля, курс евро вырос на 0,02%, до 98,86 рубля.