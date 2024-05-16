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Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг торговался в плюсе. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,45%, до 3 486,26 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,62%, до 1 207,94 пункта. Курс юаня вырос на 0,11%, до 12,588 рубля, курс доллара снизился на 0,12%, до 90,97 рубля, курс евро вырос на 0,02%, до 98,86 рубля.

Источник: Reuters

«Российский фондовый рынок закрыл торги в плюсе на фоне позитивных новостей, связанных с официальным визитом президента РФ Владимира Путина в Китай», — рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Индекс Мосбиржи обновил максимум года. «Факторы поддержки — рост цен на нефть, отдельные корпоративные новости, сдерживалась динамика укреплением рубля», — прокомментировал инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали акции «Ростелекома» (+6,11%), Мосбиржи (+2,35%), «Русснефти» (+2,26%) и привилегированные акции «Татнефти» (+1,35%).

«Лидерами понижения вновь стали акции МКПАО “ЮМГ” (-3,7%), видимо, в связи с тем, что компания не выплатит дивиденды за 2023 год, как решили ее акционеры», — объяснила Мильчакова. Также в минусе оказались акции «Русала» (-2,28%), девелопера ПИК (-2,27%) и котировки ТМК (-2,04%).

Прогноз на 17 мая

Прогноз «БКС мир инвестиций» по индексу Мосбиржи на 17 мая — 3 420 — 3 520 пунктов, по курсу рубля к доллару — 90−92 рубля.

По оценке Freedom Finance Global, индекс Мосбиржи в пятницу проведет день в диапазоне 3 400 — 3 500 пунктов. Пара доллар/рубль проведет торги в коридоре 89−91 рубль. Прогноз по паре евро/рубль — 97,5−99 рубля, по юань/рубль — 12,5−12,9 рубля.

В пятницу инвесторы обратят внимание на блок макростатистики из Китая, в том числе по розничным продажам и промышленному производству. В еврозоне выйдут сведения о темпах роста потребительских цен. «Кармани» в пятницу раскроет финансовые результаты за I квартал, рассказал Бахтин.