Российские власти выделили рекордный триллион рублей на льготные кредиты

Эти деньги идут на компенсации банкам, которые обслуживают пользующиеся льготами предприятия. Почти триллион рублей стал рекордной суммой, даже в последние годы совокупные расходы на льготы составляли только 600−800 миллиардов рублей.
Исполнительный директор ИЭР Антон Свириденко отметил, что отдельной статьи по расходам на субсидии в бюджете нет, но если судить по финансовому плану, то больше всего забирает льготная ипотека — 550 миллиардов рублей. Далее идут сельхозпроизводители — 136 миллиардов рублей, а также малые и средние предприятия — 70 миллиардов.
Глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая указала, что рекордный рост связан с непривычно высокой ключевой ставкой, из-за которых компенсировать приходится больше. Она связала именно с этим фактором желание Министерства финансов сворачивать льготные программы или же ужесточать условия по тем, что останутся.
Ранее предполагалось, что после 1 июля будет отменена льготная ипотека на новостройки и семейная программа, но президент Владимир Путин распорядился сохранить последнюю. По данным Минфина, это обойдется бюджету в 260 миллиардов рублей.
По оценке Беленькой, политика правительства и Центробанка создают порочный круг. Регулятор борется с инфляцией и старается ограничить кредитование, а кабмин увеличивает расходы на то, чтобы деньги продолжали доходить получателям. В результате расходы растут, инфляция не снижается, а главным для компаний становится соревнование за получение субсидий.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников впервые признал, что экономика демонстрирует признаки перегрева, о чем уже полгода предупреждала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Накануне ведомство сообщило об ускорении годовой инфляции с 7,81 процента до 7,91 процента. Это случилось на фоне публикации резюме ЦБ по итогам обсуждения уровня ключевой ставки, где говорилось, что ее повышение в ближайшие месяцы более вероятно, чем снижение.