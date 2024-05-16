Российские власти выделили рекордный триллион рублей на льготные кредиты

В текущем году российские власти выделили 960 миллиардов рублей на обслуживание льготных кредитов, то есть почти три процента от всех бюджетных расходов. Об этом со ссылкой на исследование Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) и Института экономики роста им. П. А. Столыпина (ИЭР) пишут «Известия».