Премии страховщиков жизни в первом квартале выросли на 46%

Российские страховщики жизни в первом квартале 2024 года собрали 226,1 млрд рублей премий, что на 45% больше, чем годом ранее, следует из статистики Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Драйвером роста, как и ранее, стало накопительное страхование жизни (НСЖ): здесь премии выросли на 84%, до 124,1 млрд рублей. Это вид страхования занимает долю в 55% среди всех полученных премий по страхованию жизни.
Сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) также показали рост — на 65%, до 53,4 млрд рублей. А вот премии по кредитному страхованию, наоборот, упали на 54%, до 21,2 млрд рублей. Лидерами по общим сборам по страхованию жизни в первом квартале стали «АльфаСтрахование-жизнь», «СОГАЗ-Жизнь» и «Сбербанк страхование жизни».
Выплаты по всем видам страхования жизни сократились на 20%, до 111,2 млрд рублей. В частности, выплаты по ИСЖ уменьшились на 37%, до 57 млрд рублей. Выплаты по НСЖ — выросли на 17%, до 45,4 млрд рублей, по кредитному страхованию — выросли на 4%, до 5 млрд рублей. «На динамике выплат по накопительным видам страхования в первом квартале 2024 года сказалась динамика сборов по этим видам, зафиксированная по итогам экономически сложного первого квартала 2022 года. Поскольку по накопительным видам страхования жизни при дожитии застрахованным до срока окончания договора выплачивается вся страховая сумма и накопленный доход, на совокупные размеры выплат в текущем году существенное влияние оказывает динамика заключения договоров, имевшая место два года и более лет назад», — пояснили в ВСС.
Количество действующих договор по страхованию жизни выросло на 23%, составив на конец марта 20,2 млн рублей. Число страховых случаев выросло на 10%, до 737 тысяч. Резервы страховщиков жизни увеличились на 16%, до 1,6 трлн рублей.