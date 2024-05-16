Премии страховщиков жизни в первом квартале выросли на 46%

Выплаты по всем видам страхования жизни сократились на 20%, до 111,2 млрд рублей. В частности, выплаты по ИСЖ уменьшились на 37%, до 57 млрд рублей. Выплаты по НСЖ — выросли на 17%, до 45,4 млрд рублей, по кредитному страхованию — выросли на 4%, до 5 млрд рублей. «На динамике выплат по накопительным видам страхования в первом квартале 2024 года сказалась динамика сборов по этим видам, зафиксированная по итогам экономически сложного первого квартала 2022 года. Поскольку по накопительным видам страхования жизни при дожитии застрахованным до срока окончания договора выплачивается вся страховая сумма и накопленный доход, на совокупные размеры выплат в текущем году существенное влияние оказывает динамика заключения договоров, имевшая место два года и более лет назад», — пояснили в ВСС.