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МЭР внесло в правительство проект о невозвратных тарифах в отелях

КАЗАНЬ, 16 мая — РИА Новости. Минэкономразвития внесло в правительство законопроект о невозвратных тарифах в российских отелях, сообщил РИА Новости замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков в кулуарах форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Источник: Reuters

Минэкономразвития в конце февраля предложило ввести невозвратные тарифы в российских отелях. Инициатива стала одним из пунктов дорожной карты по трансформации делового климата в туризме, разработанной по поручению президента РФ. В проекте закона предусмотрена возможность для гостиниц устанавливать как возвратный, так и невозвратный тариф, а для туристов — выбирать, каким тарифом воспользоваться.

«Законопроект прошел общественные обсуждения. В конце апреля он был внесен в правительство РФ. Его принятие позволит сделать прозрачными правила взаимодействия для туристов и бизнеса в части бронирования средств размещения», — сказал Вахруков.

При этом он уточнил, что величина и необходимость введения фиксированной разницы между тарифами будет обсуждаться на межведомственном уровне при подготовке подзаконного акта, корректирующего правила предоставления гостиничных услуг.

«Принятое с учетом мнения всех заинтересованных ведомств и отраслевых объединений решение, позволит защитить права туристов и вместе с тем, увеличить загрузку средств размещения», — подчеркнул замминистра.