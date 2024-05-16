МЭР внесло в правительство проект о невозвратных тарифах в отелях

Минэкономразвития в конце февраля предложило ввести невозвратные тарифы в российских отелях. Инициатива стала одним из пунктов дорожной карты по трансформации делового климата в туризме, разработанной по поручению президента РФ. В проекте закона предусмотрена возможность для гостиниц устанавливать как возвратный, так и невозвратный тариф, а для туристов — выбирать, каким тарифом воспользоваться.