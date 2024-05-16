Эксперт рассказал, как изменятся цены в магазинах с 1 июня 2024 года

Как предполагает экономист, летом, скорее всего, вырастет курс доллара относительно рубля. Это связано с сезонным спросом на валюту из-за туристического сезона. Тенденцию можно было наблюдать и в прошлых периодах.
«Исходя из этого, мы опять увидим удорожание многих импортных товаров. В первую очередь это коснется электроники, а дальше это проявится во всех других категориях», — считает эксперт.
По электронике можно ожидать самого большого роста цен, по отдельным позициям до 7−10 процентов.
При этом летом ожидается небольшое снижение цен на первичное жилье и на недвижимость в целом, в пределах до пяти процентов в зависимости от категории жилья. На рынке наблюдается стагнация спроса, она может затронуть города-миллионники, но из-за продления «семейной ипотеки» и выплат маткапитала процессы вряд ли будут длительными и глубокими. По крайней мере в сегменте новостроек, считает Коломиец.
Кроме того, этому рынку так же присуща сезонность. Каждое лето спрос на покупку недвижимости снижается из-за сезона отпусков, отметил экономист.
Остальные потребительские товары могут вырасти на 3−5 процентов.
А вот плодоовощная продукция будет дешеветь: это связано с появлением на прилавках овощей и фруктов от отечественных фермеров и хозяйств.
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