Эксперт рассказал, как изменятся цены в магазинах с 1 июня 2024 года

⁠При этом летом ожидается небольшое снижение цен на первичное жилье и на недвижимость в целом, в пределах до пяти процентов в зависимости от категории жилья. На рынке наблюдается стагнация спроса, она может затронуть города-миллионники, но из-за продления «семейной ипотеки» и выплат маткапитала процессы вряд ли будут длительными и глубокими. По крайней мере в сегменте новостроек, считает Коломиец.