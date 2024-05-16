Ипотечники вдвое реже инвестируют в жилье

Основная часть ипотечников в 2023 году покупала жилье для собственного проживания (72%) либо дополнительное жилье для себя или детей в будущем («на вырост») или для родственников (26%). Причем доля жилья для разъезда с родственниками выросла за год в три раза, отмечают аналитики, с 9% до 26%.
Только 2% кредитов были взяты на жилье с инвестиционными целями (в том числе для аренды). При этом в рамках «Семейной ипотеки» покупателей-инвесторов было 9%, по «Льготной ипотеке» 3%, а по рыночной всего 1%.
В прошлые годы, за период с 2017 года, на долю инвесторов приходилось обычно по 5% ипотек (за исключением 2019 года с 2%). Однако в 2022 году доля инвесторов снизилась до 4%, а в 2023 — уже до 2%.
Только половина из тех, кто рассматривал покупку нового жилья, в итоге купил квартиру в новостройке (31% кредитов). Такое расхождение потенциальных и фактических сделок связано с более низкой стоимостью квартир на вторичке, возможностью быстро в них въехать и отсутствием новостроек в нужном месте.
Ранее сторонники отмены льготной ипотеки отмечали, что среди тех, кто воспользовался этой программой, много инвесторов, которые покупают жилье для перепродажи или заработка на аренде.
Сейчас, однако, инвестировать в недвижимость, особенно с помощью ипотеки, стало не слишком перспективно. Ипотека на вторичное жилье очень дорогая, а на первичном рынке из-за повышенного спроса завышены и цены. То есть, купив новостройку, после сдачи дома продать ее дороже вряд ли получится.
Сдавать жилье в аренду в последние месяцы стало чуть выгоднее — аренда подорожала (в том числе и из-за ипотеки — многие отложили покупку своего жилья). Однако окупаемость купленной квартиры за счет аренды в крупных городах по-прежнему измеряется десятилетиями.
С учетом большого разрыва в ценах между первичным и вторичным рынками инвестирование в новостройки сейчас — далеко не самая оптимальная стратегия, говорит основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев. Тем более что в июле должна завершиться льготная ипотека в нынешнем виде и есть риск снижения цен на новостройки. ЦБ намекает даже на возможное повышение ключевой ставки, что поднимет и ставки на ипотеку и еще более охладит спрос на недвижимость, говорит Астафьев. Исходя из нынешней ситуации можно ожидать незначительного снижения цен и на вторичное, и на новое жилье, считает эксперт.