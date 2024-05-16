Ипотечники вдвое реже инвестируют в жилье

С учетом большого разрыва в ценах между первичным и вторичным рынками инвестирование в новостройки сейчас — далеко не самая оптимальная стратегия, говорит основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев. Тем более что в июле должна завершиться льготная ипотека в нынешнем виде и есть риск снижения цен на новостройки. ЦБ намекает даже на возможное повышение ключевой ставки, что поднимет и ставки на ипотеку и еще более охладит спрос на недвижимость, говорит Астафьев. Исходя из нынешней ситуации можно ожидать незначительного снижения цен и на вторичное, и на новое жилье, считает эксперт.