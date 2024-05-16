Глава ЦБ допустила снижение ключевой ставки в РФ

До этого стало известно, что на последнем заседании Банка России мнения экспертов разделились: часть выступала за сохранение ставки на уровне 16%, другие предлагали повысить ее до 17%. Поддерживающие повышение ссылались на риски замедления дезинфляции и инертность госрасходов к высоким ставкам, тогда как сторонники сохранения ставки указывали на снижение инфляции и эффект от предыдущих повышений.