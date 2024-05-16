Герой «Игры на понижение» сделал большую ставку на бигтех Китая и золото

Хедж-фонд Scion Asset Management Майкла Бьюрри раскрыл данные по сделкам за первый квартал 2024 года, свидетельствуют данные декларации 13 F, предоставленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Прототип героя фильма «Игра на понижение» (Бьюрри стал прототипом героя книги Майкла Льюиса, по которой снят фильм) увеличил ставку на крупные технологические компании Китая, а также вложился в фонд, который хранит активы в золотых слитках.