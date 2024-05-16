Герой «Игры на понижение» сделал большую ставку на бигтех Китая и золото

Хедж-фонд Scion Asset Management Майкла Бьюрри раскрыл данные по сделкам за первый квартал 2024 года, свидетельствуют данные декларации 13 F, предоставленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Прототип героя фильма «Игра на понижение» (Бьюрри стал прототипом героя книги Майкла Льюиса, по которой снят фильм) увеличил ставку на крупные технологические компании Китая, а также вложился в фонд, который хранит активы в золотых слитках.
Стоимость инвестиционного портфеля Scion Asset Management по состоянию на конец первого квартала выросла до $103 млн по сравнению с $94,6 млн в предыдущем квартале, следует из данных американского сервиса WhaleWisdom, отслеживающего операции крупнейших фондов.
Всего на конец первого квартала фонд Бьюрри имел позиции в 16 бумагах. На долю топ-10 позиций фонда пришлось 75,41% всей стоимости портфеля по состоянию на 31 марта 2024 года.
Наибольшую долю в портфеле Scion Asset Management занимали акции технологического гиганта JD.com — на них пришлось 9,53% портфеля. За ними следуют акции Alibaba с долей 8,74% и бумаги медицинской компании HCA Healthcare, управляющей сетью больниц в США, с долей 8,1%. На четвертом месте акции банка Citigroup c долей 7,64%, а на пятом — бумаги инвестирующего в золотые слитки фонда Sprott Physical Gold Trust (PHYS), на которые пришлось 7,37% портфеля.
В каких акциях Майкл Бьюрри увеличил долю
Фонд Бьюрри увеличил инвестиции в акции крупных китайских технологических компаний после того, как во втором квартале 2023 года на время вышел из них. Несколько месяцев спустя он снова начал покупать эти бумаги.
По итогам первого квартала крупнейшим холдингом в портфеле фонда Scion Asset Management стала компания JD.com. В первом квартале фонд увеличил долю в китайском технологическом гиганте на 80%: он купил 160 тыс. акций — их общее количество выросло до 360 тыс., а стоимость пакета достигла $9,86 млн.
Alibaba стала второй по величине позицией компании с общей стоимостью пакета акций примерно $9 млн. В первом квартале компания докупила еще 50 тыс. акций китайского технологического гиганта. По итогам предыдущего квартала Alibaba была крупнейшим холдингом в портфеле Scion Asset Management, а пакет ее акций оценивался в $5,81 млн. Фонд также увеличил вложения в акции технологической компании Baidu.
Всего в первом квартале фонд Scion Asset Management нарастил позицию в 11 бумагах, в том числе в:
JD — купил 160 тыс. акций, пакет увеличился на 80% — до 360 тыс. акций стоимостью $9,86 млн;
Alibaba — 50 тыс. акций, пакет увеличился на 67% — до 125 тыс. акций стоимостью $9,1 млн;
HCA Healthcare — 5 тыс. акций, пакет увеличился на 25% — до 25 тыс. акций стоимостью $8,34 млн;
Citigroup — 25 тыс. акций, пакет увеличился на 25% — до 125 тыс. акций, стоимостью $7,9 млн;
Block — 40 тыс. акций, пакет увеличился на 80% — до 90 тыс. акций стоимостью $7,6 млн.
Ставка на золотые слитки.
Майкл Бьюрри в первом квартале купил более 440 тыс. бумаг фонда Sprott Physical Gold Trust (PHYS) на сумму более $7,6 млн. Этот закрытый фонд хранит свои активы в физических золотых слитках.
Цены на золото недавно несколько раз обновили исторические максимумы на фоне ускоряющейся инфляции и усиления геополитических рисков на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. В апреле цена золота впервые в истории превысила $2400 за унцию.
Какие акции купил Майкл Бьюрри
Фонд Scion Asset Management в первом квартале помимо покупки бумаг Sprott Physical Gold добавил четыре новые акции:
Cigna Holding, специализирующейся на медицинском обслуживании и страховании, — 20 тыс. акций на $7,26 млн;
нефтяной компании BP — 175 тыс. акций на $6,6 млн;
производителя солнечных батарей First Solar — 30 тыс. акций на $5,1 млн;
владельца крупнейшего поисковика в Китае — технологической компании Baidu — 40 тыс. акций на $4,2 млн.
Какие акции Майкл Бьюрри полностью продал.
В первом квартале Фонд Scion Asset Management полностью сократил долю в 14 компаниях, среди которых:
Oracle — продал 50 тыс. акций, на которые ранее приходилось 5,57% активов фонда;
CVS Health — 65 тыс. акций (5,43%);
Nexstar Media Group — 32,5 тыс. акций (5,39%);
Alphabet — 35 тыс. акций (5,17%);
Amazon — 30 тыс. акций (4,82%).
Майкл Бьюрри был одним из первых, кто предсказал обвал рынка недвижимости в США, после чего начался глобальный финансовый кризис 2008—2009 годов. Бьюрри заработал на ставке против рынка $100 млн для себя и $700 млн для инвесторов фонда Scion Capital, которым тогда управлял. Бьюрри стал прототипом героя книги Майкла Льюиса, по которой снят фильм «Игра на понижение» (Big Short).