ФАС просит авиакомпании обеспечить доступность билетов по РФ для всех граждан

Он отметил, что во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина ФАС ведет мониторинг цен на авиабилеты. Шаскольский подчеркнул, что служба получает большое количество жалоб. Глава ФАС указал, что основным фактором того, что авиабилеты дорожают, являются рост расходов авиакомпаний на техобслуживание, а также ремонт, запчасти, и сокращение субсидий по сравнению с 2022 годом.
По мнению Шаскольского, принципы динамического ценообразования авиакомпаний должны быть прозрачными и ориентированными на обеспечение доступности авиаперелетов для всех россиян. «В этом направлении мы сейчас проводим анализ ценообразования, по результатам которого будут приняты меры реагирования», — подчеркнул глава ФАС.
Кроме того, Шаскольский рассказал, что уже возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении одной из крупнейших авиакомпаний из-за неисполнения предупреждения ФАС РФ по ценам на авиабилеты. Более того, по его словам, также направлены письма прочим авиакомпаниям, в которых говорится о необходимости уточнить порядок ценообразования и обеспечить доступность авиабилетов на внутренних маршрутах для всех категорий граждан.
Ранее «Российская газета» сообщила о том, что ФАС настоятельно рекомендует авиакомпаниям скорректировать ценообразование для обеспечения доступности авиаперевозок. В службе подчеркнули, что на необоснованный рост стоимости авиаперевозок жалуются граждане. При этом проведенный анализ динамики стоимости на авиабилеты и загрузки рейсов показал, что формирование цены на отдельных маршрутах не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования.