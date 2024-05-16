ФАС просит авиакомпании обеспечить доступность билетов по РФ для всех граждан

Кроме того, Шаскольский рассказал, что уже возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении одной из крупнейших авиакомпаний из-за неисполнения предупреждения ФАС РФ по ценам на авиабилеты. Более того, по его словам, также направлены письма прочим авиакомпаниям, в которых говорится о необходимости уточнить порядок ценообразования и обеспечить доступность авиабилетов на внутренних маршрутах для всех категорий граждан.