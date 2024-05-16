ЕЦБ: Высокий уровень долга подвергает Европу риску «неблагоприятных потрясений»

ЕЦБ утверждает, что сочетание «высокого уровня долга и мягкой фискальной политики» может отпугнуть инвесторов. Это, в свою очередь, может «привести к дальнейшему росту стоимости заимствований и негативным последствиям для финансовой стабильности, в том числе — для частных заемщиков и держателей суверенных облигаций», говорится в докладе. Еще одним риском могут стать многочисленные выборы, которые пройдут в этом и следующем году, в том числе в Европейском парламенте, Германии, Австрии и Бельгии.