ЕЦБ: Высокий уровень долга подвергает Европу риску «неблагоприятных потрясений»

Европейские страны «уязвимы к неблагоприятным потрясениям», вызванным геополитической напряженностью и сохраняющимися высокими процентными ставками, из-за неспособности сокращать государственный долг. Об этом Европейский центральный банк предупредил в своем обзоре финансовой стабильности, выходящем раз в два года, сообщило издание Financial Times.
В обзоре ЕЦБ заявил, что многие европейские правительства не полностью отменили меры поддержки, введенные для защиты потребителей и бизнеса от воздействия COVID-19 и российско-украинского конфликта.
ЕЦБ утверждает, что сочетание «высокого уровня долга и мягкой фискальной политики» может отпугнуть инвесторов. Это, в свою очередь, может «привести к дальнейшему росту стоимости заимствований и негативным последствиям для финансовой стабильности, в том числе — для частных заемщиков и держателей суверенных облигаций», говорится в докладе. Еще одним риском могут стать многочисленные выборы, которые пройдут в этом и следующем году, в том числе в Европейском парламенте, Германии, Австрии и Бельгии.
В докладе отмечается, что общий государственный долг в ЕС, как ожидается, останется выше допандемического уровня в 90% ВВП по всему блоку в 2024 году, а затем немного увеличится в следующем году.