«Дом.РФ»: российские застройщики увеличили выручку от продаж жилья на 14%

Рост выручки обусловлен ценовым фактором — средняя стоимость договора долевого участия достигла 8,5 миллиона рублей против 7,5 миллиона по результатам первого квартала 2023 года, указывается в обзоре со ссылкой на данные Росстата.
Как отмечается в нем, продажи новостроек в январе-марте остались почти на том же уровне, что и в первом квартале 2023 года, составив 123 тысячи ДДУ.
Большинство квартир в новостройках (78%) в первом квартале 2024 года, по подсчетам «Дом.РФ», приобреталось с ипотекой, однако доля таких сделок снизилась (-2 процентных пункта к первому кварталу 2023 года и −17 процентных пунктов к четвертому кварталу 2023 года). Число ипотечных сделок с господдержкой сократилось до 90 тысяч ДДУ (-5% к первому кварталу 2023-го).