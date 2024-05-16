«Дом.РФ»: российские застройщики увеличили выручку от продаж жилья на 14%

Большинство квартир в новостройках (78%) в первом квартале 2024 года, по подсчетам «Дом.РФ», приобреталось с ипотекой, однако доля таких сделок снизилась (-2 процентных пункта к первому кварталу 2023 года и −17 процентных пунктов к четвертому кварталу 2023 года). Число ипотечных сделок с господдержкой сократилось до 90 тысяч ДДУ (-5% к первому кварталу 2023-го).