Чистая прибыль Росбанка в первом квартале упала на 17%

Чистая прибыль Росбанка по МСФО по итогам 2024 года сократился на 17% по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года, составив 7,2 млрд рублей, следует из отчета банка.
Чистый операционный доход банка без учёта финансовых операций в первом квартала увеличился на 7%, до 19,9 млрд рублей. Чистый комиссионный доход вырос на 11%, до 16,9 млрд рублей. Процентные доходы выросли на 61%, до 3,6 млрд рублей. Банк сократил доходы по операциям с финансовыми инструментами и с иностранной валютой в 3,6 раза, до 1,1 млрд рублей.
Операционные расходы Росбанка выросли на 9%, до 12,5 млрд рублей, а отчисления в резервы сократились на 52%, до 0,4 млрд рублей.
Объем кредитов до вычета резерва под кредитные убытки выросли на 2%, до 1,5 трлн рублей. Кредиты юридическим лицам сократились на 1% — до 690 млрд рублей, а физическим лицам — выросли на 5%, до 825 млрд рублей. За первый квартал 2024 года было выдано 93 млрд рублей розничных кредитов, основным драйвером роста стало автокредитование, отмечают в банке.
Средства клиентов в банке сократились на 1%, до 1,6 трлн рублей. В частности, средства юридических лиц сократились на 11%, до 856 млрд рублей, а физических лиц — наоборот, выросли на 16%, до 717 млрд рублей.
Активы банка не изменились, на конец марта 2024 года составили почти 2,1 трлн рублей.
Росбанк сейчас находится в процессе интеграции в «ТКС Холдинг». Закрытие сделки ожидает ся до конца третьего квартала 2024 года. В четвертом квартале 2024 года будет представлена новая стратегия развития группы «ТКС Холдинг» с учетом интеграции Росбанка, отмечается в отчете последнего.