Чистая прибыль Росбанка в первом квартале упала на 17%

Чистый операционный доход банка без учёта финансовых операций в первом квартала увеличился на 7%, до 19,9 млрд рублей. Чистый комиссионный доход вырос на 11%, до 16,9 млрд рублей. Процентные доходы выросли на 61%, до 3,6 млрд рублей. Банк сократил доходы по операциям с финансовыми инструментами и с иностранной валютой в 3,6 раза, до 1,1 млрд рублей.