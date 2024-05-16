Болгария намерена отсудить у «Газпрома» €400 млн за прекращение поставок газа

«В соответствии с условиями договора с [компанией] “Газпром экспорт”, мы передадим наши претензии компании и дадим краткий срок, чтобы этот вопрос был урегулирован. Если этого не случится, то заведем дело перед арбитражным судом Международной промышленной палаты в Париже», — сообщил министр.