Банк «Открытие» выплатит ВТБ еще 14,1 млрд рублей дивидендов

В конце прошлого года «Открытие» выплатило ВТБ дивиденды на общую сумму 112,4 млрд рублей из прибыли за 9 месяцев 2023 года и прибыли прошлых лет. Тогда в ВТБ заявляли, что выплата дивидендов соответствует общей политике централизованного управления капиталом на уровне группы, эта внутригрупповая транзакция не влияет на консолидированную отчетность группы ВТБ.