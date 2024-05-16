Банк «Открытие» выплатит ВТБ еще 14,1 млрд рублей дивидендов

Банк «ФК Открытие» выплатит своему акционеру — банку ВТБ — дивиденды по итогам первого квартала 2024 года в размере 14,1 млрд рублей, следует из решения единственного акционера банка. Дивиденд на одну акцию составит 6,2 рублей.
В конце прошлого года «Открытие» выплатило ВТБ дивиденды на общую сумму 112,4 млрд рублей из прибыли за 9 месяцев 2023 года и прибыли прошлых лет. Тогда в ВТБ заявляли, что выплата дивидендов соответствует общей политике централизованного управления капиталом на уровне группы, эта внутригрупповая транзакция не влияет на консолидированную отчетность группы ВТБ.
Банк России закрыл сделку по продаже банка «ФК Открытие» ВТБ в конце декабря 2022 года. Цена сделки составляла 340 млрд рублей. Часть средств — 106,9 млрд рублей — ВТБ вносил в виде облигаций федерального займа (ОФЗ), другую — на 233 млрд рублей — в виде денежных средств.