Активисты сорвали собрание акционеров Lloyds Bank и Barclays

Активисты сорвали ежегодное собрание акционеров Lloyds Banking Group, проходившее в Глазго в четверг, 16 мая, передает Reuters.
Своими действиями они хотели выразить несогласие с планами банка по предоставлению финансирования израильским компаниям из оборонного сектора, которое, по их мнению, приведет дальнейшему росту насилия на Ближнем Востоке.
Председатель совета директоров Lloyds Робин Буденберг попросил несогласных «оставить свои вопросы на более позднее время» и потребовал удалить по меньшей мере двух протестующих в самом начале собрания.
«Вы получаете прибыль от компаний, которые причиняют вред. Обратитесь к гуманистическим ценностям, поставьте на первое место человека, планету, а не вашу прибыль», — кричал один из активистов, пока его выводили из зала.
В знак протеста против предполагаемого косвенного участия британских банков в конфликте между Израилем и ХАМАС в секторе Газа и на соседних территориях активисты также атаковали и другие банки. В частности, 9 мая они пытались сорвать собрание акционеров Barclays.
Представители Lloyds заявил, что его банк не предоставляет финансовые услуги непосредственно компаниям в Израиле и на оккупированных палестинских территориях. В Barclays подчеркнули, что банк «не вкладывает собственные средства в компании, поставляющие оружие, используемое Израилем в Газе, и торгует акциями таких компаний только по поручению клиентов».