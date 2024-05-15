В первом квартале резко упал объем сделок M&A с уходящими иностранцами

В январе — марте этого года общая стоимость таких сделок составила $727 млн, тогда как в первом триместре 2023 года она была на уровне $2,6 млрд. Сократилось и количество подобных сделок: если в первом квартале этого года их было 15 штук, то за аналогичный период прошлого года аналитики насчитали их на 6 штук больше.