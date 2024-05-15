В первом квартале резко упал объем сделок M&A с уходящими иностранцами

Стоимостной объем сделок по выкупу российскими инвесторами отечественных активов у уходящих иностранцев в первом квартале 2024 года упал более чем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, пишет РБК со ссылкой на данные исследования сделок слияния и поглощения (M&A), проведенного AK&M.
В январе — марте этого года общая стоимость таких сделок составила $727 млн, тогда как в первом триместре 2023 года она была на уровне $2,6 млрд. Сократилось и количество подобных сделок: если в первом квартале этого года их было 15 штук, то за аналогичный период прошлого года аналитики насчитали их на 6 штук больше.
Одной из причин этого стало изменение модели работы с оставшимися активами ушедших из России иностранных компаний, пишет «Коммерсантъ». «Активы передают под временное управление без юридической экспроприации, но с фактическим отчуждением прежних собственников от управления и использования. Таким образом, любые сделки с данными активами становятся невозможны», — цитирует издание заместителя гендиректора AK&M Людмилу Еремину.
Другой причиной является сокращение количества активов уходящих иностранцев из-за M&A-активности предыдущих двух лет, а также ужесточения регулирования подобных выкупов, подчеркивает РБК.
Падение активности в сделках M&A с уходящими иностранцами в первом квартале стало одной из причин и сокращения в этот период общего объема сделок слияния и поглощения в России. Всего на отечественном рынке в январе — марте было проведено 95 сделок на $9,7 млрд. За аналогичный период годом ранее состоялось 107 сделок на $12,1 млрд. В четвертом квартале 2023 года аналитики AK&M насчитали 135 сделок слияния и поглощения на $17,2 млрд.