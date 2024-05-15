В ГД внесен проект о едином стандарте максимальной доли расходов на ЖКХ

Инициативу в нижнюю палату парламента внесла группа депутатов и сенатор от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым.
«Внести в статью 159 Жилищного кодекса РФ изменение, дополнив частью I1 следующего содержания: “I1.1 Федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов одиноких пенсионеров и многодетных семей на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 10%, для остальных граждан — 15%”, — написано в проекте закона.
Предложенные изменения в Жилищный кодекс разработаны для оказания финансовой помощи людям по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы инициативы, опираясь на статистику, отмечают, что сумма долгов населения за ЖКУ в 2023 году выросла на 8,7% и достигла 833,5 миллиарда рублей. Разработчики законопроекта полагают, что стоит пересмотреть подходы к адресному предоставлению субсидий на ЖКУ. Нужно расширить группы лиц, которые могут получать субсидии, а также пересмотреть для них порог доходности семьи, позволяющий обращаться за такой помощью, считают они.
Сейчас размер максимальной доли расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи самостоятельно устанавливается субъектами Российской Федерации и зависит от финансовой обеспеченности региональных бюджетов, сказано в документе.
«Обеспеченные субъекты РФ (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа и др.) имеют возможность снижения порога оплаты ЖКУ, однако, в большинстве субъектов РФ максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ составляет 22%. При этом создается парадоксальная ситуация, когда в дотационных регионах с низким уровнем жизни расходы граждан на ЖКУ выше, чем в регионах с более высоким. Например, в Москве, регстандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи установлен в размере 10%, а в соседней МО такой региональный стандарт установлен в размере 22%», — написано в пояснительном документе.
В нем отмечается, что в некоторых субъектах РФ (Краснодарский край, Пермский край) в целях оказания финансовой помощи одиноким пенсионерам и многодетным семьям по оплате ЖКУ максимально допустимую долю их расходов установили ниже, чем для всех остальных.
«Принятие предлагаемого законопроекта позволит устанавливать в субъектах РФ региональный стандарт максимально допустимой доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг для одиноких пенсионеров и многодетных семей не выше 10%, а для других граждан — не выше 15%, то есть позволит большему числу граждан получать помощь по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, снизит количество неплательщиков жилищно-коммунальных услуг», — заключается в пояснительной записке.