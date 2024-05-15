В ГД внесен проект о едином стандарте максимальной доли расходов на ЖКХ

«Обеспеченные субъекты РФ (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа и др.) имеют возможность снижения порога оплаты ЖКУ, однако, в большинстве субъектов РФ максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ составляет 22%. При этом создается парадоксальная ситуация, когда в дотационных регионах с низким уровнем жизни расходы граждан на ЖКУ выше, чем в регионах с более высоким. Например, в Москве, регстандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи установлен в размере 10%, а в соседней МО такой региональный стандарт установлен в размере 22%», — написано в пояснительном документе.