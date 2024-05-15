В ЕК заявили, что рост доверия потребителей в РФ достиг самого высокого уровня с 2014 года

«Розничные продажи и доверие потребителей также выросли, причем последние достигли самого высокого уровня с 2014 года. Ситуация на рынке труда оставалась напряженной и будет сохраняться и в дальнейшем, поскольку ожидается, что сокращение чистой внутренней миграции и рост спроса на рабочую силу со стороны военного сектора сохранятся», — отмечается в документе.