Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕК заявили, что рост доверия потребителей в РФ достиг самого высокого уровня с 2014 года

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Розничные продажи и рост доверия потребителей в РФ достигли самого высокого уровня с 2014 года. Об этом говорится в весеннем прогнозе Еврокомиссии.

Источник: AP 2023

«Розничные продажи и доверие потребителей также выросли, причем последние достигли самого высокого уровня с 2014 года. Ситуация на рынке труда оставалась напряженной и будет сохраняться и в дальнейшем, поскольку ожидается, что сокращение чистой внутренней миграции и рост спроса на рабочую силу со стороны военного сектора сохранятся», — отмечается в документе.