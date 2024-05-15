Стоимость духов в России выросла на 23%

Стоимость духов в I квартале 2024 года составила 1830 рублей за флакон, что на 23% превышает показатель IV квартала 2023 года и на 5% больше в сравнении с I кварталом 2023 года. Об этом говорится в исследовании Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), которое есть в распоряжении «РГ».