Стоимость духов в России выросла на 23%

Всего за первые три месяца в России было произведено 6,1 млн флаконов духов. Ввезено в страну за этот период 2,4 млн флаконов. Таким образом, 71% рынка типа парфюмерии «духи» приходится на отечественные бренды.
С января по март этого года россияне потратили на парфюмерию 46,5 млрд рублей. Из этой суммы 5,3 млрд рублей пришлись на духи.
Как объяснила глава товарной группы ЦРПТ Анна Петрушина, рост средневзвешенной цены означает, что россияне выбирали более дорогие духи на 23 февраля и 8 марта. Еще одной возможной причиной роста средней цены может также являться то, что россияне приобретали духи большего объема, у которых стоимость выше.