СберСтрахование жизни выплатила клиентам 41 млрд рублей в первом квартале 2024 года

Драйвером роста СберСтрахование жизни Игорь Кобзарь назвал продукты долевого страхования жизни, которые компания запустила в июне 2022 года, в то время как накопительное и кредитное страхование жизни компании показали снижение по итогам квартала. По его словам, сейчас спрос ориентирован на короткие инструменты с высокими процентными ставками, главным образом, на банковские депозиты, доходность которых в условиях высокой ключевой ставки выше, чем у НСЖ.