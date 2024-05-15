Сальвадор добыл сотни биткоинов на энергии вулкана

В 2021 году Сальвадор стал первой страной, принявшей биткойн в качестве законного платежного средства наряду с долларом США. Майнинг криптовалюты при помощи чистых источников энергии является частью более широкой стратегии администрации президента Найиба Букеле по внедрению биткоина в экономику государства.