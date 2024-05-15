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Рынок в ожидании самой привлекательной дивидендной истории сезона

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Елена Кожухова
аналитик
Источник: Freepik

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются расти после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в ожидании выхода данных по потребительской инфляции в США преимущественно оптимистичны.

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,2% и 0,1% соответственно. Рублевый индикатор продолжает неуверенное движение к максимуму текущего года 3487 пунктов с ближайшей поддержкой 3450 пунктов. Долларовый РТС обновляет максимумы с сентября 2022 года и по ходу сессии достиг 1197 пунктов.

Рубль утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91,30 ₽, 98,90 ₽ и 12,60 ₽ соответственно. Рубль продолжает консолидацию недалеко от недавних локальных пиков 90,83 ₽, 97,48 ₽ и 12,49 ₽

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться подняться выше благодаря покупкам в отдельных эмитентах. В частности, сегодня пройдет совет директоров Сургутнефтегаза по дивидендам за 2023 год, которые по привилегированным бумагам могут дать максимальную доходность по всему рынку в этом сезоне, превысив текущего лидера МТС (около 11,2%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза чувствуют себя менее уверенно, чем «префы», ввиду нерегламентированного уровня дивидендов (против 10% от чистой прибыли по РСБУ по привилегированным бумагам). Накануне в лидерах роста в ожидании решений по дивидендам также были бумаги Русснефти и Транснефти. Среди историй роста повышенным спросом в РФ продолжают пользоваться бумаги Яндекса и Озона, а накануне внимание вновь привлекли акции ВК.

События дня:

  • ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (11.00 мск)
  • пересмотренный ВВП еврозоны в 1-м кв 2024 г (13.00 мск)
  • промышленное производство еврозоны в марте (13.00 мск)
  • индекс потребительских цен США в апреле (15.30 мск)
  • розничные продажи США в апреле (15.30 мск)
  • торговый баланс России в марте (16.00 мск)
  • отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
  • ВВП России в 1-м кв 2024 г (16.00 мск)
  • выступления представителей ФРС (в течение дня)
  • квартальные результаты Cisco
  • операционные результаты М. Видео за 1-й кв 2024 г
  • совет директоров Юнипро по дивидендам за 2023 г
  • совет директоров Сургутнефтегаза решит по дивидендам за 2023 г

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»