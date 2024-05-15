Рынок в ожидании самой привлекательной дивидендной истории сезона

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться подняться выше благодаря покупкам в отдельных эмитентах. В частности, сегодня пройдет совет директоров Сургутнефтегаза по дивидендам за 2023 год, которые по привилегированным бумагам могут дать максимальную доходность по всему рынку в этом сезоне, превысив текущего лидера МТС (около 11,2%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза чувствуют себя менее уверенно, чем «префы», ввиду нерегламентированного уровня дивидендов (против 10% от чистой прибыли по РСБУ по привилегированным бумагам). Накануне в лидерах роста в ожидании решений по дивидендам также были бумаги Русснефти и Транснефти. Среди историй роста повышенным спросом в РФ продолжают пользоваться бумаги Яндекса и Озона, а накануне внимание вновь привлекли акции ВК.