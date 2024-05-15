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Рубль впервые занял больше 40% в экспорте и импорте России

Рубль достиг рекордных показателей во внешней торговле России в марте. Впервые его показатели в экспорте импорте превысили 40%. Согласно новому выпуску «Обзора рисков финансовых рынков» Центробанка, доля операций в рублях в экспортной выручке выросла до 43,9%, а в импортной — 40,8%.

Источник: Freepik

Предыдущий максимум рубля в экспорте был зафиксирован ЦБ в июне 2023 года. Тогда доля операций в рублях составила 43,6%. Для рубля в импорте до марта ни разу не поднималась выше 40%. Таким образом рубль в марте второй месяц подряд остается основной валютой во внешней торговле страны.

В марте вице-премьер России Александр Новак рассказал, что Россия продает около 40% нефти и газа в рублях, еще 40% — в юанях. По его словам, доля доллара и евро в этих торговых операциях «сведена к минимуму». Согласно данным Financial Times, Россия использует рубль для расчетов в качестве «лазейки» в санкциях.