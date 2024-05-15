Рубль впервые занял больше 40% в экспорте и импорте России

В марте вице-премьер России Александр Новак рассказал, что Россия продает около 40% нефти и газа в рублях, еще 40% — в юанях. По его словам, доля доллара и евро в этих торговых операциях «сведена к минимуму». Согласно данным Financial Times, Россия использует рубль для расчетов в качестве «лазейки» в санкциях.