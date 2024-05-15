Raiffeisen отреагировал на угрозы США отрезать банк от финансового рынка

Представители австрийского банка отреагировали на публикацию агентства Reuters, в которой сообщалось, что американский Минфин США пригрозил Raiffeisen ограничениями из-за присутствия банка в России. Беспокойство регулятора также вызвала планируемая покупка RBI доли в строительной компании Strabag, ранее принадлежавшей российскому миллиардеру Олегу Дерипаске. В результате сделка была отменена.