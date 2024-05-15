Набиуллина назвала штрафы за манипулирование рынком «катастрофически низкими»

«Штрафы за манипулирование у нас просто катастрофически низкие — 5−10 тыс. рублей. Это о чем? Ни о чем. На наш взгляд, штрафы здесь нужно повышать. То есть они должны зависеть от объема ущерба от этого манипулирования», — сказала она.