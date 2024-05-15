Набиуллина назвала штрафы за манипулирование рынком «катастрофически низкими»

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Штрафы за манипулирование фондовым рынком сейчас «катастрофически низкие», их нужно повышать, штраф должен быть соизмерим с нанесенным ущербом. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024».
«Штрафы за манипулирование у нас просто катастрофически низкие — 5−10 тыс. рублей. Это о чем? Ни о чем. На наш взгляд, штрафы здесь нужно повышать. То есть они должны зависеть от объема ущерба от этого манипулирования», — сказала она.
Манипулирование рынком — это умышленные действия, которые существенно искажают цену, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом. Например, среди прочего, это распространение недостоверной информации, сговор участников торгов, чтобы повысить или обвалить цену какого-либо инструмента.