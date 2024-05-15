Мутко рассказал о концепции IPO «Дом.РФ»

Он напомнил, что, согласно стратегии компании, к 2030 году она должна иметь 11 триллионов рублей активов.
По словам Мутко, для достижения этого показателя требуется капитал, однако акционер забирает ежегодно 60−70% прибыли «Дом.РФ».
«Развиваться крайне сложно, когда у тебя такую прибыль все время забирают… А где брать капитал? Ты должен идти на рынок… Сейчас они нас ориентируют на IPO», — отметил он.
Гендиректор «Дом.РФ» подчеркнул, что сам он с осторожностью относится к этому вопросу, так как обычно на биржу выходят компании с прибылью в 10−12 миллиардов рублей, а не в 50 миллиардов, как у «Дом.РФ».
При этом, уточнил он, сама концепция IPO согласована. Согласно ей, 50% + 1 акций останется у государства.
Альтернативой размещению компании на бирже является развитие «Дом.РФ» «как обычной компании», с ростом в 5−6% в год, тогда как сейчас «Дом.РФ» растет на 40−50% в год, добавил Мутко.