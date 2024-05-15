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Можно ли обсуждать зарплату с коллегами

Обязать работника скрывать размер его собственной зарплаты работодатель не вправе. Но разговоры о зарплате коллег могут приводить к негативным последствиям, рассказала карьерный консультант рекрутинговой компании Cornerstone Оксана Семенова.

Источник: Freepik

Сведения о заработной плате работника — это его персональные данные. Правда, вопрос о включении информации о зарплате в NDA (соглашение о неразглашении) является дискуссионным, считает эксперт.

С одной стороны, сведения о размере зарплаты не могут быть секретом, поскольку не относятся к информации о результатах интеллектуальной деятельности и о способах осуществления профессиональной деятельности. С другой стороны, такая информация содержит персональные данные.

«Рассказывая, сколько платят коллеге, можно нарушить законодательство о персональных данных и понести дисциплинарную ответственность», — предупреждает Оксана Семенова.

Вместе с тем, если зарплата в коллективе обсуждается открыто, то обычно её воспринимают как справедливую, а это, по мнению эксперта, повышает вовлечённость персонала.

Однако разговоры о зарплате могут вызывать и негативную реакцию у сотрудников. Не исключено, что, узнав размер компенсации коллег, сотрудники могут начать отслеживать ситуацию на рынке труда и находить более выгодные предложения, чем на текущем месте работы, говорит эксперт.

Разговоры о зарплатах точно не искоренить. Почти каждый сотрудник с амбициями хочет знать, что сделать, чтобы зарабатывать больше — и это нормально, констатировала Семенова.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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