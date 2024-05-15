Минфин предлагает повысить до 12% ставку по семейной ипотеке для семей с двумя детьми

«Семейная ипотека под 6% будет продлена для семей, где есть дети младше 6 лет. Это прямое поручение президента, оно будет исполнено, и продление будет. Все остальные детали, возможности, варианты сейчас обсуждаются. Мы предлагали для тех семей, которые сейчас подпадают под семейную ипотеку, и которые не подпадут в будущем (у кого дети старше 6 лет), повышение ставки до 12%. Мы такое предложение сделали. Сейчас обсуждение идет, решений пока никаких нет», — цитирует Чебескова агентство Interfax.
Напомним, что срок действия программы семейной ипотеки в нынешнем виде истекает 1 июля 2024 года. В настоящее время оформить ипотечный кредит по этой программе могут семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года и до 31 декабря 2023 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком с инвалидностью. Ставка составляет 6% годовых, минимальный первоначальный взнос — 20%.
В апреле президент Владимир Путин поручил правительству продлить до 2030 года срок действия программы семейной ипотеки, предусмотрев сохранение ставки на уровне не более 6%.
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