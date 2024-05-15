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Минфин и ЦБ обсуждают механизм замещения суверенных евробондов

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Минфин и Банк России активно обсуждают механизм замещения суверенных евробондов. Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков в ходе конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024».

Источник: Freepik

«Сейчас как раз в активном обсуждении с коллегами из Центрального банка, как правильно запустить работу этого механизма[замещения суверенных евробондов]. Но в целом мы надеемся, что в скором времени с какими-то решениями мы сможем выйти», — сказал Чебесков.

В декабре 2023 года директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Денис Мамонов на Российском облигационном конгрессе сообщил, что министерство приняло решение о реализации проекта по замещению суверенных евробондов в 2024 году.