Минфин и ЦБ обсуждают механизм замещения суверенных евробондов

«Сейчас как раз в активном обсуждении с коллегами из Центрального банка, как правильно запустить работу этого механизма[замещения суверенных евробондов]. Но в целом мы надеемся, что в скором времени с какими-то решениями мы сможем выйти», — сказал Чебесков.